Скопье, 11 октября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. 11 октября в Скопье (Северная Македония) на стадионе «ФилиппIIМакедонский» сборная Германии по футболу в матче восьмого тура группыJотборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 одержала крупную победу над сборной Северной Македонии со счетом4:0.

Granada Тимо Вернер

Первый мяч в дебюте второй половины забил атакующий полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц открыл счет после передачи Томаса Мюллера — 0:1. Через двадцать минут одноклубник Хаверц Тимо Вернер удвоил преимущество гостей — 0:2. На 74-й минуте Вернер оформил дубль — 0:3. В конце матча вышедший на замену Джамал Мусиала установил окончательный счет — 0:4.

Желтые карточки получили Кай Хаверц (55')и Стефан Ристовски (70').На матче работала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

Составы команд:

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Алиоски, Ристовски (Ашковски, 77'), Велковски, Адеми (Спировски, 29'),Эльмас, Чурлинов, Николов (Ракип, 58'), Костадинов (Ристевски, 77'), Яхович (Миовски, 58').

Германия: Нойер, Клостерманн, Раум, Зюле, Керер, Киммих, Горецка (Виртц, 61'),Мюллер(Нойхаус,80'), Хаверц (Адейми, 61'), Гнабри (Хофманн, 75'), Вернер (Мусиала, 74').

Статистика матча (Северная Македония/Германия)

Удары 7/23

Удары в створ 1/9

Владение 31%/69%

Угловые 2/7

Нарушения 13/7

Сборная Германии, одержав седьмую победу в группе и набрав 21 очко, укрепилась на первой позиции. Сборная Северной Македонии с двенадцатью очками опустилась на третье место.