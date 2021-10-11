Приштина, Сербия, 11 октября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. В косовском минздраве 11 октября сообщили о том, что 140 тысяч доз вакцины от гриппа, которые были заказаны еще в начале этого года, прибудут в регион к концу октября.

Allergiyainfo.ru Грипп

Пресс-секретарь министерства Фаик Хоти заявил в интервью для Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что вакцины будут распространяться в центрах вакцинации. Приоритетными группами в ходе вакцинации будут беременные, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

В прошлом году система здравоохранения Косово не смогла удовлетворить высокий спрос на вакцинацию о гриппа. В частных поликлиниках вакцинация от гриппа стоит €17,5.

В этом году вакцинация от сезонного гриппа в Косово начнется не в декабре, как прошлом году, а в октябре. Это связано с опасностью твиндемии — одновременного или поочередного заражения и гриппом, и коронавирусом, что чревато перегрузкой системы здравоохранения и высоким ростом смертности.