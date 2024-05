Вашингтон, 11 октября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Релиз трилогии видеоигр Grand Theft Auto Remastered может состояться позже, чем ожидали некоторые геймеры. Об этом 11 октября сообщает портал VGC.

Компьютерная игра GTA San Andreas

Сотрудники розничных магазинов сообщили изданию, что диски с набором GTA: The Trilogy — The Definitive Edition выйдут в продажу в декабре 2021 года, но, как отмечается, это относится только к играм для консолей Nintendo Switch, PS4 и Xbox One. На консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S трилогия может выйти только в 2022 году.

Издание обратило внимание, что в сообщении инсайдеров речь идёт всё же о физических копиях. Таким образом, не исключено, что цифровые версии ремастеров Grand Theft Auto для PS5 и Xbox Series X/Sтакже выйдут в продажу в декабре 2021-го.

Напомним, ожидается, что в набор GTA: The Trilogy — The Definitive Edition войдут игры GTA 3, GTA San Andreas и GTA Vice City. Первые подтверждения существования трилогии ремастеров появились в сентябре 2021 года.