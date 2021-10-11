Трилогия игр GTA Remastered может выйти позже, чем ожидалось
Вашингтон, 11 октября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Релиз трилогии видеоигр Grand Theft Auto Remastered может состояться позже, чем ожидали некоторые геймеры. Об этом 11 октября сообщает портал VGC.
Сотрудники розничных магазинов сообщили изданию, что диски с набором GTA: The Trilogy — The Definitive Edition выйдут в продажу в декабре 2021 года, но, как отмечается, это относится только к играм для консолей Nintendo Switch, PS4 и Xbox One. На консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S трилогия может выйти только в 2022 году.
Издание обратило внимание, что в сообщении инсайдеров речь идёт всё же о физических копиях. Таким образом, не исключено, что цифровые версии ремастеров Grand Theft Auto для PS5 и Xbox Series X/Sтакже выйдут в продажу в декабре 2021-го.
Напомним, ожидается, что в набор GTA: The Trilogy — The Definitive Edition войдут игры GTA 3, GTA San Andreas и GTA Vice City. Первые подтверждения существования трилогии ремастеров появились в сентябре 2021 года.