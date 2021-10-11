Рим, , 23:29 — REGNUM «Другая Европа», Европа патриотов и консерваторов, все еще возможна, с таким заявлением выступила в понедельник, 11 октября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

«Четвертой силой» в итальянской политике становится правоцентристкая партия «Братья Италии» Джорджи Мелони Giorgiameloni.it

Днем ранее представители «Братьев Италии» приняли участие в масштабном митинге испанской правой партии Vox в Мадриде.

«Мы будем вместе строить альтернативную Европу, Европу свободных и суверенных государств. Да здравствует Италия. Да здравствует Испания. Да здравствует наш союз», — написала на своих страницах в соцсетях лидер итальянской оппозиции.