Правые Италии: «другая Европа» всё ещё возможна
Рим, 11 октября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. «Другая Европа», Европа патриотов и консерваторов, все еще возможна, с таким заявлением выступила в понедельник, 11 октября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.
Giorgiameloni.it
«Четвертой силой» в итальянской политике становится правоцентристкая партия «Братья Италии» Джорджи Мелони
Днем ранее представители «Братьев Италии» приняли участие в масштабном митинге испанской правой партии Vox в Мадриде.
«Мы будем вместе строить альтернативную Европу, Европу свободных и суверенных государств. Да здравствует Италия. Да здравствует Испания. Да здравствует наш союз», — написала на своих страницах в соцсетях лидер итальянской оппозиции.