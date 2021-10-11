Вологда, 11 октября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Жителям Вологодской области для получения плановой медицинской помощи потребуется проведения ПЦР-теста на ковид. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Для получения плановой амбулаторной помощи, посещения узких специалистов, для диспансеризации, госпитализации и с 1 ноября для посещения общественных мест необходимо иметь один из следующих документов: QR-код с портала госуслуг, справку о вакцинации, справку о перенесенной коронавирусной инфекции или ПЦР-тест. Последний действителен 72 часа. На детей до 18 лет это требование не распространяется», — пояснил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области собрали более пяти тысяч подписей против принудительной вакцинации от ковида и введения системы QR-кодов.