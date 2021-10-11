Саранск, 11 октября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В Мордовии вводится новое правило для посетителей общественных мест. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Артем Здунов.

QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

С 15 октября граждане будут допускаться в общественные места только при наличии QR-кода вакцинированного от COVID-19, срок действия которого составляет 12 месяцев, или QR-кода перенесшего коронавирус, сроком действия не более шести месяцев. Также можно предъявить бумажный сертификат вакцинации.

Указанное правило будет распространяться на посещение всех организаций общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, теннисных, картинговых и конных центров (клубов), крытых ледовых катков, стадионов, театров, кинотеатров, концертных и выставочных мероприятий и прочих мест массовых собраний.

QR-код необходимо будет предъявлять вместе с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Код может быть предъявлен на любом электронном устройстве или на бумажном носителе, который позволит его сканировать камерой планшета, телефона или другого считывающего устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, также 11 октября главный санитарный врач Мордовии Татьяна Харитонова подписала постановление об обязательной вакцинации 80% сотрудников учреждений различных сфер. Первый этап вакцинации необходимо выполнить до 15 ноября, второй — до 15 декабря текущего года.

Уточняется, что на граждан с противопоказаниями к вакцинации данное постановление не распространяется.

Читайте также: В Мордовии определили категории для обязательной вакцинации от COVID-19