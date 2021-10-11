Приштина, Сербия, 11 октября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи обвинила Сербию о том, что она использует статус страны-наблюдателя в Движении неприсоединения для того, чтобы «отослать миру ложную картину о Косово». Об этом Османи заявила 11 октября.

Вьоса Османи

«Сербия продолжает свои усилия, направленные на подрыв косовского государства с помощью ложных нарративов и аргументов», — заявила Османи на своей странице в «Фейсбуке».

Она призвала страны-члены Движения неприсоединения, которые не признали односторонне провозглашенную независимость Косово, руководствоваться не пропагандой Белграда, а решением Международного суда ООН, который в 2010 году подтвердил, что «провозглашение независимости Косово не противоречит международному праву».

Османи также потребовала от Сербии отказаться от попыток «подорвать международную позицию Косово» через кампанию по отмене признания сепаратистского образования третьими странами.

Напомним, что в Белграде 11 и 12 октября проходит конференция Движения неприсоединения, организованная по случаю 60-летия учреждения этого международного форума в 1961 году.