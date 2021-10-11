В Архангельске развернули ещё 50 ковидных коек
Архангельск, 11 октября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. В Архангельской области из-за ухудшения эпидобстановки начали расширять коечный фонд для ковид-пациентов. Только в областном центре за последние сутки было открыто 50 коек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
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Дополнительные койки развернули на базе бывшего Самойловского роддома. Со вчерашнего дня отделение уже начало принимать первых пациентов. На сегодня в отделение госпитализирован 31 пациент.
Всего в регионе развернуто 2708 ковидных коек. В июле их число составляло 1466.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области с диагнозом COVID-19 госпитализированы более 2,5 тысячи человек.