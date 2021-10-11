Нью-Йорк, США, 11 октября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть новый трейлер третьего сезона сериала «Нарко: Мексика». Ролик был опубликован 11 октября на YouTube-канале франшизы.

Brian Cantoni Пульт Netflix

«Хаос приносит возможность», — такой слоган администрация канала разместила в описании видео. Сюжет третьего сезона шоу расскажет о том, как на фоне ожесточённой схватки картелей появляется новое поколение мексиканских «авторитетов».

Напомним, продолжение «Нарко: Мексика» потоковый сервис Netflix начнёт показывать 5 ноября 2021 года. Премьера сериала состоялась 16 ноября 2018-го. Третий сезон станет для шоу последним.