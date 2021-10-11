Рим, , 23:17 — REGNUM Римская прокуратура в понедельник, 11 октября, возбудила два уголовных дела по мотивам столкновений на протестных акциях 9 октября.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кроме того, предполагается провести внеочередное заседание парламентского комитета по безопасности и выслушать отчет главы МВД Лучаны Ламорджезе.

9 октября в Риме митинги против использования «антикоронавирусных паспортов» переросли в беспорядки, предполагаемыми зачинщиками являются руководители крайне правой партии «Новая сила».

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Леволибералы официально предложили запретить деятельность крайне правых. Кроме того, вечером 11 октября перестал работать сайт «Новой силы».