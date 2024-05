Нью-Йорк, США, 11 октября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Вокалист нью-йоркской инди-рок группы The Strokes Джулиан Касабланкас признался в новом посте в своих социальных сетях, что он «всегда хотел быть в Arctic Monkeys».

Фронтмен выложил в инстаграме свою фотографию, на которой он стал лицом переосмысленной обложки дебютного альбома шеффилдской группы «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not». На культовой обложке альбома 2006 года изображена черно-белая фотография Криса Макклюра — брата вокалиста группы Reverend And The Makers Джона Макклюра — курящего сигарету. На фанатской версии обложки лицо Касабланкаса заменило Макклюра, а логотип Arctic Monkeys уступил The Strokes. «Я всегда хотел быть в Arctic Monkeys», — написал певец под постом.

Макклюр не смог пройти мимо этого поста, ответив на него в Твиттере: «Любой, кто меня знает, также знает о моей любви к The Strokes. Поэтому, когда я вижу, как Касабланка публикует фотографию, притворяясь мной. Это действительно безумно!«

Фронтмен Arctic Monkeys Алекс Тернер всегда открыто говорил о своей любви к The Strokes на протяжении многих лет, когда группа исполняла «Is This It» (дебютный альбом The Strokes 2001 года) вживую в 2018 году, а также чествовала их на треке «Star Treatment» с альбома того же года «Tranquility Base Hotel & Casino» текстом: «Я просто хотел быть одним из The Stroke, а теперь посмотрите на беспорядок, который вы заставили меня устроить».