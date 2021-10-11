Архангельск, 11 октября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Более 2,5 тысяч жителей Архангельской области находятся на лечении с ковидом в стационарах медучреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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По данным ведомства, 232 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них в реанимации — 80 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 47 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 325 человек.