Барселона, Испания, 11 октября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. 11 октябряCatalunya Radioсообщило, что 18-летний центральный полузащитник сборной Испании Педри подписал с каталонской «Барселоной» новое пятилетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2025/26. Официально о продлении контракта объявят на этой неделе.

Флаг ФК «Барселона»

Ранее сообщалось, что Педри был включен в тридцатку номинантов на премию «Золотой Мяч» по итогам 2021 года.

В прошлом сезоне Педри принял участие в 37-ми матчах за «сине-гранатовых» в рамках испанской Примеры, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Педри перешел в «Барселону» из «Лас-Пальмаса» 2 сентября 2019 года за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам порталаtransfermarkt, составляет 80 миллионов евро.