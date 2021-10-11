Рим, 11 октября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Работники профсоюзов транспортных компаний Италии в понедельник, 11 октября, провели забастовку.

Adrian Pingstone Alitalia

Из-за забастовки сотрудников авиакомпании «Алиталия» были отменены 127 рейсов. Пассажиров по возможности отправляли самолетами других авиакомпаний.

Забастовка работников городского общественного транспорта привела к образованию значительных пробок в целом ряде городов, включая Рим и особенно Неаполь, где протестующие заблокировали одну из ключевых магистралей.

Среди основных требований протестующих — сокращение времени труда, повышение размера пенсий, государственные инвестиции в развитие отрасли.