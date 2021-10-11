Приштина, Сербия, 12 октября, 2021, 00:49 — ИА Регнум. В Северной Македонии 11 октября отметили 80-тую годовщину начала народной освободительной войны и завершение формирования македонского народа.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политики, представители вооруженных сил, дипломатического корпуса и послы в этот день возложили цветы к монументам «Боевой подруги», Кузмана Йосифоски Питу, Мефодия Андонова Ченто и других национальных героев.

В торжественной церемонии на могиле непокоренных приняли участие президент Стево Пендаровски, мэр города Прилеп Илья Йовановски и глава муниципальной организации ветеранов Круме Соколовски.

Во время Второй мировой войныдержавы Оси вторглись в Королевство Югославия. 11 октября 1941 года югославские коммунисты в Вардарской Македонии начали организовывать вооруженное восстание против своих болгарских оккупантов, начавшееся с нападения на местный полицейский участок в Прилепе. Восстание 11 октября положило начало войне за освобождение от фашистской оккупации, которая совпала с последующим подъемом Македонского коммунистического движения сопротивления в последующие годы, которое продолжалось до 1944 год.