Рим, , 23:03 — REGNUM Даже если власти Италии запретят крайне правую партию «Новая сила», это не остановит протесты, с таким заявлением выступили представители партии в понедельник, 11 октября.

Рим Kookay

9 октября в Риме митинги против использования «антикоронавирусных паспортов» переросли в беспорядки, предполагаемыми зачинщиками являются руководители крайне правой партии «Новая сила». Леволибералы из Демократической партии выступили с инициативой официального запрета «Новой силы».

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

В стране — сотни тысяч раздраженных граждан, которых прямо сейчас лишают права даже на работу, и никакие официальные запреты не отменят протеста, в ближайшие недели он будет лишь усиливаться, отметили представители «Новой силы».