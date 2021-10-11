Лондон, 11 октября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Студия Creative Assembly выложила в сеть новый трейлер стратегической игры Total War: Warhammer III. Ролик был опубликован 11 октября на YouTube-канале Total War.

Скриншот с YouTube Осада в игре Total War: Warhammer III

Разработчики показали, как в игре будет выглядеть переработанная система осад. Они пояснили, что в основу новой системы лягут два основных компонента. Во-первых, благодаря дизайнам карт города в Warhammer III получат больше открытых площадей и узких улиц, расположенных на разных высотах.

Во-вторых, нападающие смогут строить укрепления после разрушения стен города, тем самым контролируя дальнейший ход битвы. самым большим нововведением является то, что постройки будут привязаны к нескольким ключевым точкам города.

Напомним, релиз игры Total War: Warhammer III в жанрах пошаговой стратегии и стратегии в реальном времени запланирован на «начало» 2022 года. В качестве издателя игры выступает компания SEGA.