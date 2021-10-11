Щучье, Курганская область, 11 октября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. В курганском городе Щучье обнаружено около полусотни артиллерийских снарядов различного калибра со следами глубокой коррозии. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области.

Пресс-служба Росгвардии по Курганской области Найденные в Щучьем снаряды

Ржавый арсенал обнаружил местный житель на берегу озера. Группа разминирования ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области обезвредила один из боеприпасов, который мог спровоцировать взрыв.

Остальные 46 найденных снарядов не содержали взрывчатых веществ, отмечают росгвардейцы. Боеприпасы переданы следственно-оперативной группе.