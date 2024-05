Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Гитарист именитой американской хард-рок группы Metallica Кирк Хэмметт признался, что, когда он впервые сел за написание песни «Enter Sandman», он хотел сделать следующую «Smoke On The Water», ставшей одной из самых узнаваемых песен 1970-х годов в исполнении Deep Purple. Об этом сообщает портал NME.

В одном из своих последних интервью, гитарист завел речь о создании классической песни и о том, как узнаваемый гитарный рифф стал плодом вдохновения творчеством Soundgarden. «Я сел и, как всегда, сказал себе: «Я хочу написать следующий «Smoke On The Water», — И я просто начал валять дурака», — сказал Хэмметт Guitar World. «Я поймал настроение свинга, а потом я подумал о Soundgarden и о том, как они использовали сброшенные настройки гитары». Он объяснил, что рифф песни был задуман ранним утром в гостиничном номере во время прослушивания песни Soundgarden «Louder Than Love» во время тура «Damaged Justice». «Это было тогда, когда гранж был на самой ранней стадии — мы говорим о конце 1989 года или около того. Никто еще даже не называл это гранжем. Но мне это очень нравилось, и это несколько повлияло на меня», — сказал Хэмметт.

Напомним, что ранее солист американской метал группы Slipknot Кори Тейлор сравнил «Enter Sandman» с другой ключевой песней периода хиппи — «Stairway To Heaven» Led Zeppelin. «Одной из первых песен, которую я научился играть на гитаре, была «Enter Sandman», — сказал Тейлор. «Потому что это было что-то вроде «Stairway To Heaven» нашего поколения или «Smoke On The Water».