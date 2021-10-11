Лондон, 11 октября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. 10 октября директор лондонского «Тоттенхэма» Фабио Паратичи опроверг информацию о том, что «шпоры» заинтересованы в подписании 28-летнего центрального полузащитника миланского «Интера» и сборной Хорватии Марцело Брозовича. Следующим летом соглашение хорвата с «нерадзурри» подходит к концу.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

В текущем сезоне Брозович принял участие в девяти матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Брозович перешел в «Интер» 1 июля 2016 года из загребского «Динамо». Общая сумма трансфера составила 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитник сборной Хорватии составляет 40 миллионов евро (transfermarkt).