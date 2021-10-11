Сыктывкар, 11 октября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. В Коми с ковидом госпитализированы 2016 пациентов. Коечный фонд заполнен на 90%. Об этом в своем ежедневном видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«У нас должны быть свободными 20% коек. В связи с этим я дал поручение минздраву разворачивать дополнительные койки. Надо понимать, что каждая новая койка в «красной зоне» — это дополнительные средства из бюджета», — заявил глава республики.

По данным чиновника, вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более 258 тысяч жителей Коми. Запас вакцины составляет более 199 тысяч доз.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми скончались девять ковид-пациентов.