* талибами — запрещённая в России организация

Брюссель, , 22:57 — REGNUM Технический характер будут носить переговоры делегаций ЕС с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, сообщает 11 октября ANSA.

Афганистан

По данным представителя Еврокомиссии, переговоры состоятся завтра, 12 октября. ЕС не будет на этих переговорах обсуждать такой вопрос как признание законности власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — об этом пока речи вовсе не идёт.

Между тем вопрос создания в Афганистане инклюзивного (с широким спектром участников) правительства станет темой обсуждения. Также будет поднят вопрос облегчения людям возможности покинуть Афганистан. Коснутся переговорщики и проблемы прав человека в республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Талибы* похвалили и поругали США