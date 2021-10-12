Приштина, Сербия, 12 октября, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай 11 октября обвинил МИД Косово в игнорировании саммита Движения неприсоединения в Белграде. Целью саммита политик назвал «удар по Косово на международной арене».

Υπουργείο Εξωτερικών Энвер Ходжай

На своей странице в социальной сети Facebook Ходжай заявил: «Кто контролирует мысли людей — контролирует их действия, это верно и для государств».

11 октября в Белграде состоялся юбилейный саммит лидеров стран-участниц Движения неприсоединения, созданного 60 лет назад в Белграде.

Задачей саммита Ходжай, раздувая антисербскую истерию, назвал подрыв западных ценностей. По словам политика, Движение неприсоединения представляет интересы России и Китая там, где они сами не могут это сделать.

В саммите принимает участие более 105 стран, девять делегаций международных организаций и 40 министров иностранных дел. Россия впервые приняла участие в саммите в качестве наблюдателя.