Пьяченца, Италия, 11 октября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Около 1000 работников Amazon в итальянской Пьяченце и члены профсоюзов сферы логистики и транспорта провели акцию протеста в понедельник, 11 октября.

Mike Mozart Amazon

Они перекрыли въезд и выезд со складов, таким образом на некоторое время парализовав работу предприятия. Протестующие требуют улучшения условий труда и больших социальных гарантий.

На месте присутствовали сотрудники полиции, наблюдатели сообщали о «напряженной атмосфере», однако акция завершилась мирно.