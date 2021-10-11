Ижевск, 11 октября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Текущая рабочая неделя в Удмуртии будет радовать преимущественно тёплой и сухой погодой. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

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Температурный фон прогнозируется вдвое выше многолетних климатических норм — норма на этот период составляет +3−5°С. При этом в ночные часы ожидается температура на уровне +2…+7°С, в светлое время суток столбики термометров будут подниматься до +10…+15°С.

По предварительным данным, в ночь на 16 октября по территории республики пройдёт атмосферный фронт, ожидаются небольшие дожди и понижение температуры.

Как сообщало ИА REGNUM, практически во всех регионах Приволжского федерального округа текущая рабочая неделя будет сухой и тёплой, а температура воздуха — выше климатических норм. Ближе к концу недели теплую погоду сменит похолодание и слякоть.