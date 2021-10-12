Москва, 12 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Российский государственный телеканал RT на своей официальной странице в «Инстаграме» допустил формулировку, которую можно истолковать как признание «геноцида мусульман» в боснийском городе Сребреница во время гражданского конфликта в 1990-е годы.

Скриншот страницы телеканала RT в «Инстаграм» РТ

В инстаграме канала 11 октября появился пост, посвященный сомнительным обладателям Нобелевской премии. Среди них находится и нобелевский лауреат в области литературы за 2019 год — немецкий писатель Петер Хандке.

«Апологет сербских властей, которые участвовали в геноциде боснийских мусульман», —так охарактеризовали Хандке авторы поста.

На данный момент страница, на которой размещён пост, недоступна — судя по всему, он был удалён.

Напомним, что в 2015 году Россия в СБ ООН наложили вето на британский проект резолюции о Сребренице, в котором убийство мусульман в этом боснийском анклаве в 1995 году было охарактеризовано как «геноцид».

Отметим, RT не причисляет к сомнительным лауреатам Нобелевской премии мира таких деятелей, как исполнитель перестройки Михаил Горбачёв, вице-президент США Альберт Гор и русофобствующая журналистка Светлана Алексиевич.