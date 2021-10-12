Берлин, 12 октября 2021, 03:59 — REGNUM Представитель социал-демократической партии Германии хорват Йосип Юратович 11 октября предложил Евросоюзу переопределить свою политику в регионе Западные Балканы и преодолеть разблокировать вето Болгарии на вступление Северной Македонии в ЕС, сохранив тем самый авторитет Союза.

Конфликт
Конфликт
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Юратович предложил создать специальную арбитражную комиссию, которая бы занялась разрешением противостояния между Северной Македонией и Болгарией по примеру того, как решался конфликт из-за границы между Словенией и Хорватией.

По словам депутата, в ситуации, когда любая из 27 стран ЕС может заблокировать решение, неадекватные действия руководства ЕС могут иметь стратегические последствия в виде смены геополитической ориентации Западных Балкан.

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