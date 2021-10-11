Рим, , 22:46 — REGNUM Ведущая правая партия Италии «Братья Италии» недостаточно конкретно размежевалась с активистами крайне правой «Новой силы», и это говорит о том, что «Братья Италии» — не демократическая партия, с таким заявлением выступил в понедельник, 11 октября, заместитель руководителя леволиберальной Демократической партии Джузеппе Провенцано.

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

9 октября в Риме митинги против использования «антикоронавирусных паспортов» переросли в беспорядки, предполагаемыми зачинщиками являются руководители крайне правой партии «Новая сила».

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Высказывание Провенцано свидетельствует о том, что либералы хотели бы запретить не только «Новую силу», но и других идеологических оппонентов, в том числе «Братьев Италии», самую популярную партию страны, единственную крупную оппозиционную партию, отметила в свою очередь лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.