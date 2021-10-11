* Талибы — запрещённая в России организация

Доха, , 22:45 — REGNUM Соглашение между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США, подписанное в конце февраля прошлого года, принесло свои плоды, заявил представитель радикального движения, министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттак на переговорах в Катаре, передаёт 11 октября Al Jazeera.

Госсекретарь США Майк Помпео и Абдул Гани Барадар на встрече с делегацией Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе (Катар). 12 сентября 2020 года (сс) U.S. Department of State

По его словам, прошлогоднее соглашение помогло «безопасному выводу иностранных сил из Афганистана» и «открыло новую главу в отношениях» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и международного сообщества.

Моттак «Реализация Дохийского соглашения поможет в преодолении существующих между Кабулом и Вашингтоном препятствий».

По словам представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США не во всём действуют в интересах афганского народа. Так, они заморозили афганские госрезервы, заставляя страдать страну, которая находится в «уязвимом положении», а это ни что иное как «позор для такой великой державы, как США».

Напомним, в Дохе проходят переговоры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с делегациями из ряда стран.

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