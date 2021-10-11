Рим, 11 октября, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Студии Mana Project и Don't Panic Games объявили, что они разрабатывают ролевую игру, действие которой происходит во вселенной популярного аниме-сериала «Ковбой Бибоп». Об этом 11 октября сообщает портал Comicbook.

Цитата из м/с «Ковбой Бибоп». режСинъитиро Ватанабэ. 1998. Япония «Ковбой Бибоп»

В реализации проекта также поучаствует итальянская студия Fumble, которая в 2020 году получила премию за проект Not The End. Сбор предзаказов начнётся в рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter в 2022 году, авторы игры сообщили, что участники кампании получат копии игры к концу 2022-го. Игра будет озвучена на английский, французский и итальянский языки.

Напомним, оригинальный аниме-сериал «Ковбой Бибоп» в жанре космического вестерна и неонуара выходил в эфир с 3 апреля 1998 года по 23 апреля 1999-го. В качестве режиссёра проект выступил Синъитиро Ватанабэ. Сейчас в производстве онлайн-кинотеатра Netflix находится одноимённый игровой сериал на основе этого шоу.