Вильнюс, 11 октября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили полёт над Балтикой и над Литвой, сообщает 11 октября командование ВВС США в Европе.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-1B

Бомбардировщики вылетели с авиабазы Фэрфорд в Англии.

Отмечено, что экипажи самолётов отработали взаимодействие с американскими и литовскими наземными наводчиками, которые предавали им данные о наземных целях для авиаударов.

Тренировка проводилась возле границы Калининградской области РФ в районе литовского авиационного полигона в Казлу-Руде в Мариямпольском уезде.

После учений бомбардировщики ушли для дозаправки на авиабазу Шпангдалем в Германии, а затем вернулись в Англию.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад из США в Британию по принципу ротации были перебазированы четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США.