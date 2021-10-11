Йошкар-Ола, 11 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. В Марий Эл разрабатывают новую редакцию указа о введении режима повышенной готовности, который регламентирует действующие на территории региона антикоронавирусные ограничения. О готовящихся ограничениях заявил глава республики Александр Евстифеев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

По словам главы минздрава Марий Эл Марины Паньковой, в течение десяти дней сохраняется стабильно высокий средний показатель госпитализации в сутки — 141 случай. Усугубилась тяжесть заболевания, в кислородной поддержке нуждаются около 50−60% госпитализированных. Расход кислорода в сутки вырос с 8 до 11 тонн.

Только в течение трех последних дней было развернуто дополнительно 170 инфекционных коек, сейчас общий фонд в десяти медицинских учреждениях республики составляет 1735 койко-мест.

Евстифеев отметил, что в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 12 октября будут обнародованы дополнительные ограничения, вводимые на территории республики в связи с усложнившейся эпидситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Марий Эл действует масочно-перчаточный режем в местах массового пребывания граждан, включая общественный транспорт. В период с 23:00 до 6:00 мск запрещены развлекательные мероприятия и работа общепита. Максимальная заполняемость концертных и кинозалов — 50%. Не менее 30% сотрудников предприятий переведены на дистанционный режим работы. Кроме того, 22 июля было подписано постановление главного санитарного врача республики Светланы Булатовой об обязательной вакцинации 60% сотрудников предприятий почти всех сфер деятельности. Кроме того, в Марий Эл обязаны прививаться студенты средних специальных и высших учебных заведений в возрасте старше 18 лет.

Первый этап вакцинации должны были завершить к 1 сентября, второй этап — к 25 сентября.

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