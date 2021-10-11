Рим, , 22:31 — REGNUM В Еврокомиссии осуждают насилие на митингах в Риме, с таким заявлением выступили в пресс-службе ведомства в понедельник, 11 октября.

Еврокомиссия Ec.europa.eu

9 октября в Риме митинги против использования «антикоронавирусных паспортов» переросли в беспорядки, предполагаемыми зачинщиками являются руководители крайне правой партии «Новая сила».

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

В Брюсселе подчеркнули, что не считают нужным поддерживать ту или иную сторону (протестующих и власть) идеологически, и полагают, что все имеют право выражать свою позицию, однако должны делать это мирно.