Белгород, 4 апреля, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали из региона в другие субъекты России из-за регулярных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом 4 апреля в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более 9000 маленьких жителей Белгородской области… Все они находятся на особом контроле», — указал глава региона.

Вячеслав Гладков 19 марта сообщил, что из Белгородской области в другие регионы России планируют вывезти около девяти тысяч детей. Учащиеся в школах проведут остаток учебного года на дистанционном обучении. По словам губернатора региона, детей планируют разместить в других российских регионах на три недели, однако в случае необходимости этот срок может быть продлён до лета.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 1 апреля, Гладков сообщил, что регион покинули более шести тысяч детей. За прошедшие выходные детей из Белгородской области приняли несколько регионов — Самарская, Нижегородская, Тамбовская области, Республика Мордовия, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.