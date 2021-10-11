Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Дени Вильнёв не хочет обсуждать с Дэвидом Линчем сходства и различия фильмов «Дюна». Об этом 11 октября сообщает портал Screen Rant.

Скриншот с YouTube «Дюна»

«Если бы я встретился с Линчем, мне было бы больше интересно поговорить о живописи, чем о «Дюне», — сказал Вильнёв, добавив, что он не ожидает, что ему удастся поделиться с коллегой своим опытом. Кинематографист также отметил, что не уверен, будет ли его «Дюна» успешнее картины Линча.

Режиссёр пояснил, что у него «очень тесные отношения» с лентой, которую он снял. «Я отчасти горжусь фильмом, но это дело других людей», — заявил Вильнёв, отметив, что для него важнее был съёмочный процесс, а не результат.

Напомним, премьера «Дюны» состоялась 16 сентября 2021 года, по состоянию на сегодня картина собрала в мировом прокате $117 млн. Производство фильма обошлось кинокомпаниям Legendary Pictures и Warner Bros. в $165 млн.