12 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:26 — REGNUM Решение зампреда Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева опубликовать в газете «Коммерсант» свою статью, согласно которой переговоры России с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, поэтому следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 11 октября в социальной сети Facebook.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нельзя опускаться на одну ступень с политическими клоунами и лицедеями, в этом Медведев прав. По моему мнению, если будут переговоры, то Путин просто испачкается об Зеленского. Поэтому нам такие взаимоотношения однозначно не нужны», — указывает Troy R.

Многие пользователи оказались полностью солидарны с мнением зампреда Совбеза РФ. Граждане убеждены, что с тем руководством Украины, которое управляет страной сейчас, вести по-настоящему адекватный диалог попросту невозможно.

«Так и есть, с Украиной невозможно вести диалог. Они не самостоятельны, всего лишь марионетки. Поэтому с ними сейчас взаимодействовать крайне тяжело. Поэтому и не надо», — считает Валерия В.

Гопак (Украина, США, марионетки) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти должны быть отрезаны от общения с Россией только по тому хотя бы, что они напрямую поддерживают фашистскую человеконенавистническую идеологию.

«Какие вообще в принципе могут быть переговоры с фашистским режимом, который отвергает очевидные и реальные вещи, ведя свой народ на убой в угоду своим западным хозяевам. Вот с хозяевами этого фашистского режима диалог вести стоит, они большая сила, с ними считаться необходимо, но с их отпрысками диалог не нужен, себе только дороже выйдет с ними общаться», — поделился своим мнением Геннадий Б.

Часть людей всё же считает, что диалог между государствами поддерживать необходимо, чтобы не оставить в одиночестве русскоговорящих людей, проживающих на территории Украины.

«Я с Медведевым не согласен. Понятно, что на Украине те ещё идиоты во власти сидят, но диалог всё-таки нужен, ведь на этой территории проживает множество русских людей, которых нельзя оставлять один на один с этими уродами», — написал Евгений Н.

Ряд пользователей указывает на то, что украинским политикам встречи с российскими коллегами нужны лишь для того, чтобы поднимать собственный рейтинг. Несмотря на попытки украинцев достучаться, наши власти уже знают, чем это закончится — ударом в спину.

«Чтобы встречаться по делу, надо иметь веские аргументы. Если просто попереться на диалог из серии «будь шо будет, главное лицо на телеэкране», то на такое я скажу популярными словами: «Нафиг нужно скажем дружно». Лучше уж вообще перестать общаться с Украиной, если там во власти такие сумасшедшие граждане сидят», — отмечает Виталий Б.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы крайне удивились увидеть такую статью Медведева, от которого в последнее время практически ничего не слышно. Вероятно, подозревают люди, грядут некие перемены для Украины, о которых предупреждает бывший президент Российской Федерации.

«Странно, что Медведев вдруг так резко всплыл из вечности, да ещё и с таким очень острым текстом. Обычно наши политики себе не позволяют подобного отношения. Судя по всему, Медведеву просто сказали, что следует написать, потому что такое писать непосредственно рукой начальника нельзя, слишком сурово будет. А так получается, что мы через текст Медведева, по сути, узнали, что на самом деле думает Путин», — пишет Елена У.

Напомним, 11 октября газета «Коммерсант» опубликовала статью зампреда Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, согласно которой переговоры России с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, поэтому следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства.