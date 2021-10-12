Штат Оклахома, США, 12 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Американский штат Оклахома пострадал из-за сильных штормов, которые принесли торнадо и град размером с бейсбольный мяч, однако 11 октября не было сообщений о погибших или пострадавших, сообщает Associated Press.

(сс) Caleb Long Государственный капитолий Оклахомы

Торнадо пронесся по пригороду Талсы, причинив значительный ущерб средней школе, домам и автозаправочной станции, сообщают информационные агентства.

Суровая погода, обрушившаяся на Оклахому вечером 10 откбря, также стала причиной проливных дождей, молний и ветра в некоторых районах Арканзаса, Канзаса, Миссури и Техаса. Позднее на этой неделе в центральных районах США прогнозируется еще более сильный шторм.

По словам Чака Ходжеса, старшего метеоролога Национальной метеорологической службы в Талсе, в октябре на южных равнинах не бывает сильной непогоды. Но воскресный шторм «был больше похож на весенний».