Рим, , 22:24 — REGNUM Крайне правая итальянская партия «Новая сила» должна быть запрещена, с такой инициативой выступили в понедельник, 11 октября, депутаты местных советов Рима и Милана от леволиберальной Демократической партии.

Италия

9 октября в Риме митинги против использования «антикоронавирусных паспортов» переросли в беспорядки, предполагаемыми зачинщиками являются руководители «Новой силы».

Крайне правые не интересуются «антикоронавирусной» темой, это был лишь повод для беспорядков, полагают либералы.

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.