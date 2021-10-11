Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 11 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. На Ямале возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего отношения к ребёнку — инвалиду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

В правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о том, что в специальной коррекционной школе №18 сотрудники жестоко обращаются с её 13-летней дочерью — инвалидом. По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщает издание «Ямал-1», помимо синдрома Дауна у пострадавшей девочки проблемы с речью. О ненадлежащих педагогических подходах к ученикам в школе родители ребёнка стали догадываться по синякам, порванному платью, растяжению шеи. Следователями сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения.