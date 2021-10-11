Гаага, Нидерланды, , 22:25 — REGNUM После того, как 7 октября 2021 года Специальный трибунал по Косово заявил о возможности отправить находящихся под следствием бывших лидеров Армии освобождения Косово, началась подготовка.

Хашим Тачи President-ksgov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Gazeta Express, уже 11 октября судья предварительной процедуры Николас Гуиллоу направил в полицию Косово требование предоставить подробную информацию о имеющихся в распоряжении средствах для обеспечения достаточной безопасности обвиняемых Хашима Тачи, Якупа Красничи, Реджепа Селими и Кадри Весели.

Возможность домашнего ареста бывшим лидерам УЧК, обвиняемым в убийстве свыше ста человек, выхлопотали их адвокаты, поставив условием освобождения гарантию со стороны полиции.

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