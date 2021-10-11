Вашингтон, 11 октября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Разработчики WhatsApp добавят возможность редактировать голосовые сообщения перед их отправкой. Об этом 11 октября пишет издание Elle Girl.

(сс) HeikoAL Whatsapp

Как отмечает СМИ, в мессенджере планируют ввести возможность поставить аудиозапись на паузу, а затем возобновить её. Также в приложении появится возможность прослушать получившееся сообщение перед его отправкой.

Добавим, что представители WhatsApp пока не подтвердили информацию о внедрении новых функций. Опция пока не доступна пользователям даже для бета-тестирования.