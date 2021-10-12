Рим, 12 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Итальянские стеклодувы с всемирно известного острова Мурано прошли через многое. Среди прочего они пережили чуму и пандемии, начали делать высокоискусные художественные произведения, чтобы победить дешевую конкуренцию из Азии, но растущие цены на энергоносители могут положить конец их работе. Об этом 11 октября сообщает Associated Press.

Изготовление стекла

Десятки печей, сохранившихся на острове, куда 700 лет назад венецианские правители перенесли стеклодувное дело, должны гореть круглосуточно, иначе дорогостоящий тигель внутри печей сломается. Но с 1 октября цена на метан, питающий печи, на мировом рынке подскочила в пять раз, а это значит, что стеклодувы несут определенные убытки.

Ежемесячные счета обычно составляли $12 700 — $15 тыс. в месяц по контракту, который истек 30 сентября. Теперь специалисты прогнозируют увеличение расходов на метан до $70 тыс. в октябре, поскольку рынок природного газа подвержен влиянию растущего китайского спроса, российского предложения и тревожно низких европейских запасов.

«Люди в отчаянии. Если так будет продолжаться, и мы не найдем решения проблемы внезапных и аномальных цен на газ, весь сектор муранского стекла окажется в серьезной опасности», — сказал Джанни Де Чекки, президент ассоциации ремесленников Венеции Confartiginato.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе продолжает обновлять исторические максимумы. Так, в ходе торгов 4 октября она впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м.