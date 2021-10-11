Ижевск, 11 октября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Десять жителей Удмуртии, в том числе бывший и действующий сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны по подозрению в совершении ряда преступлений в банковской сфере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

ПО данным следствия, в период с 2018 года по октябрь 2021 года с использованием счетов около 30 подконтрольных организаций, которые не вели деятельность и имели признаки фирм-«однодневок», злоумышленники вели незаконную банковскую деятельность.

За вознаграждение в размере не менее 6% они проводили банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию по расчетным счетам на общую сумму около 200 млн рублей. Денежные средства по поручению физических и юридических лиц снимались и передавались заказчику. В результате незаконной деятельности банда получила доход в размере около 19 млн рублей.

«Один из обвиняемых — сотрудник полиции, используя свое служебное положение, оказывал им покровительство», — подчеркнули в управлении.

В ходе совместных действий управлений ФСБ, СКР и МВД десять подозреваемых были задержаны. Организаторы в настоящее время заключены под стражу, остальные находятся под домашним арестом и запретом определенных действий.

Было проведено около 40 обысков в офисах и по месту жительства подозреваемых, изъята финансовая документация, крупные суммы наличных и банковские счета. Продолжаются все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («Изготовлении поддельных платежных документов») и ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотреблении должностными полномочиями»).

Как сообщало ИА REGNUM, cотрудники управления экономической безопасности совместно со спецназом Росгвардии в начале октября задержали троих жителей Нижнего Новгорода, занимавшихся незаконными банковскими операциями. За время своей нелегальной деятельности подпольные банкиры незаконно заработали свыше 50 млн рублей.

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