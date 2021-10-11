Барселона, Испания, 11 октября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. 11 октября пресс-служба каталонской «Барселоны» сообщила, что нападающие «сине-гранатовых» Серхио Агуэро и Усман Дембеле восстановились от травм и приступили к тренировкам в общей группе команды.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

В прошлом сезоне Усман Дембеле принял участие в тридцати матчах испанской Примеры 2020/21, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

17 октября «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» в матче девятого тура испанской Примеры сыграет с «Валенсией». На данный момент «сине-гранатовые» с двенадцатью очками занимают девятую позицию в турнирной таблице чемпионата.