Минск, 11 октября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Экс-сотрудник администрации президента Белоруссии Анатолий Котов записал видеообращение к бывшим коллегам, призвав их к забастовке. Обращение опубликовал на своём ютуб-канале вынужденный уехать из России преследуемый белорусскими «правоохранителями» политолог Дмитрий Болкунец.

Amnesty.org Белоруссия

Анатолий Котов работал в президентской администрации, МИД и управделами президента Белоруссии. В ходе подавления массовых протестных выступлений против бессменного правления Лукашенко и государственного терроризма чиновник был вынужден уехать за границу.

«Вас заставляют делать сейчас вещи, которые за гранью «пресмыкаться». Каждый день необходимо демонстрировать какую-то оголтелую лояльность, необходимо давать сотню бессмысленных поручений, отслеживать лайки своих сотрудников в соцсетях, проявление протестной символики или риторики, проявление какого-то инакомыслия. Вас заставляют стучать друг на друга. При этом вам еще и не доверяют, потому что прослушивают всех и каждого. Все это — абсолютная дичь, которая не должна твориться в современном белорусском государстве. У вас есть шанс все это изменить. Для этого достаточно уйти в забастовку», — сказал Котов в своём видеообращении.

По мнению Котова, забастовка может проходить в двух вариантах: «Первый: то, чем вы занимаетесь сейчас, итальянская забастовка — это саботирование выполнения поручений. Второй, наиболее предпочтительный: остаться дома — это ваше законное право, которое у вас отнять просто невозможно».

Котов полагает, что сейчас из чиновников целенаправленно делают ненавидимых народом и «загоняют в итальянскую забастовку». «Потому что именно в вас видят врагов, которые гораздо ближе. Это вашими руками выносятся приговоры. Это вашими руками выписываются штрафы. Это вашими руками из семей забирают детей. Это вашими руками фуфлится статистика по тому же самому коронавирусу, а потом вы сами страдаете от последствий принятия неправильных решений, зная, что на самом деле какую-то долю ответственности несете и вы за это. Вы больше не делаете свою работу», — пояснил он.

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