Москва, 11 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) приобрёл для своей матери дорогостоящий подарок. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте 11 октября.

Скриншот с YouTube T-Killah

https://www.instagram.com/p/CU4rcYklaAs/

В качестве подарка артист выбрал автомобиль Mercedes-AMG G 63 чёрного цвета. Стоимость такого транспортного средства оценивается в 24 млн рублей. «Ради таких моментов стоит жить!» — подписал T-Killah видеоролик, на котором заснял реакцию матери на подарок.

ИА REGNUM напоминает, что T-Killah выпустил свою первую песню под названием Boom в 2013 году. В 2021 году он представил композицию «Лепесток», записанную вместе с исполнительницей MIA BOIKA.