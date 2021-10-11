Вашингтон, 11 октября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Разработчики эмулятора ScummVM отпраздновали его 20-летний юбилей добавлением поддержки старых игр Grim Fandango. Longest Journey и Myst 3. Об этом 11 октября сообщает портал PCGamesN.

Chineseindc.com Видеоигры

Авторы программы пояснили, что это её первая версия, в которую добавили поддержку игр формата «2.5D», благодаря «слиянию» с ПО ResidualVM, которое началось в 2020 году. Кроме того, обновление также добавило в ScummVM поддержку игр Little Big Adventure и Crusader: No Remorse.

Для справки: ScummVM — это программа, которая позволяет геймерам запускать старые игры на современных ПК. Релиз её первой версии состоялся 8 октября 2001 года.