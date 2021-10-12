12 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:20 — REGNUM Заявление личного врача экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе о том, что его «пациент» почувствовал себя плохо спустя 10 дней после того, как он объявил о начале голодовки в грузинской тюрьме, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 11 октября в социальной сети Facebook.

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

«Особенно трудно ему теперь участвовать в политической жизни своей страны. Необходима госпитализация в офис партии с горячительным и закуской!» — издевается Катюша Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытка разыграть сценарий очень-очень больного человека, несправедливо посаженного в тюрьму, является глупым решением, которое не способно кого-либо впечатлить.

«Ну раз плохо в тюрьме сидеть, значит надо его отпустить. Так получается? На что Саакашвили рассчитывает? Пускай сидит и не шумит, иначе только беду себе накликает», — пишет Геннадий В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Саакашвили решил применить методы украинских политиков, которые после того, как оказываются за решёткой, внезапно начинают себя плохо чувствовать и требуют особого к себе расположения.

«Точно по сценарию Юлии Тимошенко. Саакашвили время на Украине зря не терял, набирался опыту», — считает Анжелика Ж.

Юлия Тимошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей считает, что Саакашвили может устроить себе медвежью услугу своими представлениями, потому что когда ему действительно станет плохо, тогда мало кто ему поверит.

«Всё по одному сценарию. Помните: «Наденька, живи!»? А у Сенцова как было? «Отказали все внутренние органы!» Уже так дискредитированы эти «голодовки», что даже если человек действительно вдруг решит голодать в заключении, ему уже никто не поверит. Это как притча про мальчика и волков», — считает Людмила П.

Ряд пользователей указывает на то, что подобный сценарий для политического сидельца уже давным-давно устарел и попросту не работает, поэтому Саакашвили необходимо разработать какой-нибудь другой план действий, если он хочет получить привилегии, будучи в тюрьме.

«Прямо все политики сразу начинают болеть, как только попадают под арест. Их там спецом заражают чем-то что ли? При Союзе все на больничный уходили задним числом, перед тем как накосячить. Устарела уже эта тема, новое придумайте что-нибудь. Неубедительно всё это выглядит», — указывает Jass D.

Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко (сс) European People's Party

Нашлись и те, кто призвали не переживать за судьбу Саакашвили, потому что в рамках своего тюремного заключения за решёткой он является спецобъектом, с которого, скорее всего, только пылинки сдувают.

«Как в тюрягу попадают, так сразу все заболевают. Помним больную Юлю на лабутенах, умирающего Навального. Теперь в этом спектакле Саакашвили решил принять участие. До чего же за народное счастье боролись, что только в тюрьме поняли, что тяжело больны», — пишет Ирина В.

«Всё происходит по сценарию: сначала голодают, власти не ведутся, дальше со здоровьем плохо, никто не обращает внимания, ну, а потом, когда все всё забудут про сидельца, окажется, что он жив, здоров и даже неплохо себя чувствует. Всё это надоело, нужно отвечать за свои дела», — поделилась своим мнением Елена К.

Напомним, 10 октября личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил о том, что его «пациент» почувствовал себя плохо спустя 10 дней после того, как он объявил о начале голодовки в грузинской тюрьме.