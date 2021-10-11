Кишинёв, 11 октября 2021, 21:58 — REGNUM Популизмом назвал лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявления молдавского руководства о том, что газ может закупаться в Европе, 11 октября в своём телеграм-канале.
Он добавил, что нынешние власти республики не справляются ни с экономическим, ни с социальным кризисами.
Напомним, ранее молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что Кишинёв заинтересован в поставках Газпрома, но чтобы не было перебоев, власти Молдавии ведут переговоры с Западом об «альтернативных способах выхода из ситуации и возможности для покупки газа на других рынках», включая украинский.
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